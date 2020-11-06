USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Fransa’da Türklere ait kasap dükkanına ırkçı saldırı!

Son dönemde Irkçı söylemlerini arttıran Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı yaptığı Fransa'da Türklere ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Nantes şehrinde 4 gün önce saldırıya uğrayan ve Türklere ait olan kasap dükkanına yeniden ırkçı saldırı yapıldı.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 20:19
Fransa’da Türklere ait kasap dükkanına ırkçı saldırı!

Son dönemde Irkçı söylemlerini arttıran Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı yaptığı Fransa'da Türklere ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

Fransa'da Türk düşmanlığı giderek artıyor. Fransa'nın Nantes şehrindeki Türklere ait kasap dükkanı bir hafta içerisinde iki kez saldırıya uğradı.

SKANDAL İFADELER YAZILDI

Saldırganlar, son saldırılarında dükkana maddi hasar verirken, duvarlara "Türklere ölüm", "Erdoğan'a ölüm", "Ülkenize geri dönün", "Yaşasın domuz" gibi ırkçı ve İslamofobik ifadeler yazdı. Saldırganların kimliği ise henüz belirlenemedi.



Pazartesi gecesi yapılan saldırıda ise saldırganlar, dükkanın kepengine "Erdoğan'a ölüm", "Fransa Fransızlara ait" ve "Türklere ölüm" gibi ırkı ifadeler yazmıştı.

Saldırının ardından yoldan geçen vatandaşlar ise dükkan sahibine destek olmak amacı ile dükkanın kepengine "Bunu yazana yazıklar olsun. Yanınızdayız" ifadesini yazmışlardı.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'daki Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasakladığını aktarmıştı.

Fransa

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı