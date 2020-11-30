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Sürücüler dikkat! Yasaklar yarın başlıyor

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinden itibaren başlıyor. Uygula kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 776 TL ceza kesilecek.

Güncel / 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:47
Sürücüler dikkat! Yasaklar yarın başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, bu gece itibariyle uygulamaya girecek. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise, 776 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

Kış lastikleri hayati önem taşıyor

Ticari araçlarda zorunlu olan ancak hususi araçlarda da can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek. Soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarıyor.

"Kış lastikleri yere daha sağlam tutunuyor"

"Ordu'da yeni sanayi sitesinde lastik bayisi bulunan Ahmet Özpınar, yasakların başlamasına yaklaşılması ile birlikte yoğunluğun da arttığını söyledi. Her yıl bu şekilde yoğunluk yaşadıklarını ve müşterilerin son günlere bırakmak yerinde erkenden gelmelerini tavsiye eden Özpınar, "Bu zorunluluk ticari araçlar için var ancak, biz insanlarımıza burası Karadeniz olduğu için, kış lastiği tavsiye ediyoruz. Bu lastiklerin emniyetleri yüksek derecede, insanların önce can emniyeti önemli. Kış lastikleri soğuk havalarda donmama ve vakum özelliği olduğundan yere daha sağlam bir şekilde tutunuyor" dedi.

"İnternet ortamından satın alınan lastiklerde..."

"İnternet ortamından satın alınan lastiklerde insanlar bazen hüsrana uğrayabiliyorlar" diyen Özpınar, "Bazı müşterilerimizde yaşandı, lastikleri eski tarihli çıkabiliyor. O lastikler orada sertleştiği zaman yol tutuş oranı azalıyor" diye konuştu.Lastikçi Ahmet Özpınar ayrıca, insanların kış lastiği cezası ödemek yerine, hem can hem de mal güvenliği açısından kış lastiklerini takmaları gerektiğini ifade etti.

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