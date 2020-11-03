Rıza Bey Apartmanı'ndan bir bebeğe canlı ulaşıldı!

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda son dakika gelişmesi yaşandı.... Enkaz alanınında sabah 09.00'da kısa süreli sessizliğin ardından bir alkış oldu. Alanda bir anda tüm çalışmalar durdurulurken hemen UMKE ekibi enkaza çağrıldı. İki travma tahtası istendi ve sedye getirildi. Enkazın üstü hızlıca boşaltılırken ambulans hazırlandı. Çalışmalar bir noktada yoğunlaştı.



4 YAŞINDAKİ ENKAZDAN ÇIKARTILDI



Bulaşık makinesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Ayla Gezgin 91. saatte sağ olarak enkazdan çıkarıldı.



EKİPLER AĞLAYARAK ÇIKARDI



Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi üyesi Nusret Aksoy, 'Çığlık sesini duyunca çalışmaları durdurduk. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik.Elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık. Bulaşık makinesinin yanında elini sallıyordu. Enkazdan çıkmamış gibi güzeldi.' dedi.

