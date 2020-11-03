USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,75 - 9,77

Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimliğinden iki kadın cesedi çıkartıldı. Acı haberi alan ailesi yasa boğuldu.

3. Sayfa / 03 Kasım 2020 Salı 08:24
Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı
Video için tıklayın

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinden 07.00 sıralarında, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Talihsiz kadınların cansız bedeni ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey Apartmanı'ndan toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı