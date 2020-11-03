Şu anda dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün mutasyona uğramış son halinin daha bulaşıcı olabileceği belirtildi.



Kritik uyarı: 'Virüsün ‘D614G' adı verilen mutasyonu orijinalinden daha bulaşıcı olabilir'ABD'nin Teksas eyaletinde bir hastanedeki 5 bin Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyonların yüzde 99,9'unun virüsün ‘D614G' adı verilen bu mutasyona uğramış halinden kaynaklandığı ortaya çıktı.



Bulgunun, küresel vakaların yüzde 85'ini oluşturan mutasyonun, alt türlerinden daha bulaşıcı olduğu yönündeki teoriyi desteklediği ifade edildi.