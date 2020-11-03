Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi. Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuştu.



Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları...



'BUNLAR ÇIKMAZ SOKAK'



'Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.



'YUNANİSTAN ŞIMARIKLIKTAN VAZGEÇSİN'



'Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz'





