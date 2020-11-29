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Genç gazeteci Suriye'deki savaşta almadığı darbeyi Fransa'da yaşadı! İnsan haklarından ahkam kesen 'Batı' neden sessiz?

Fransa’da güvenlik güçleri ile ilgili yasaya karşı düzenlenen eylemlerde polisin orantısız müdahalesi dünya gündeminde. Son olarak gösteriyi takip eden 24 yaşındaki foto muhabir Ameer al Halbi, Fransız polisi tarafından copla yüzüne vurularak dövüldü. Genç gazeteci, 2016 yılında Suriye'deki savaştan kaçarak Fransa’ya sığınmıştı.

Güncel / 29 Kasım 2020 Pazar 14:18
Genç gazeteci Suriye'deki savaşta almadığı darbeyi Fransa'da yaşadı! İnsan haklarından ahkam kesen 'Batı' neden sessiz?

Fransa'da Macron hükümetinin, güvenlik güçlerinin görüntülerini paylaşmayı kısıtlayan yeni yasasına ve polis şiddetine karşı yapılan gösterilerde yine güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanıldı.



AFP ve Polka Magazine için çalışan serbest fotoğrafçı Ameer al Halbi, gösterileri takip ettiği sırada polis tarafından coplanarak dövüldü. Yüzü kanlar içinde kalan Halbi'nin başının çoğu bandajlarla kaplandı.



Olaya şahit olan foto muhabiri Gabrielle Cezard, Halbi'nin küçük bir sokakta polis saldırısına uğradığını ve gözünde ciddi hasar meydana geldiğini belirterek, 'Fotoğrafçı olarak tanımlandık ve hepimiz duvara yapıştırıldık. 'Basın! Basın!' Diye bağırdık. Göstericilerin yanından fırlatılan mermiler vardı. Sonra polis, elinde copla saldırdı' dedi.

2016'DA FRANSA'YA SIĞINMIŞTI

Suriye'deki savaştan kaçarak 2016 yılında Fransa'ya yerleşen 24 yaşındaki foto muhabir, birçok uluslararası ödülün sahibi. Halbi, Suriye Halep'te yıkıntılar arasında kucağında bebek taşıyan bir grup erkeğin olduğu simge fotoğrafı çeken kişi olarak biliniyor.

(İşte o fotoğraf...)



Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Paris'teki protesto sırasında ödüllü foto muhabiri Ameer Alhalbi'nin polis tarafından yaralanmasını kınadı. Örgütün genel sekreteri Christophe Deloire, Alhalbi'nin yaşadıklarının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

FransaSuriye

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