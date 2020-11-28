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Kabine 'koronavirüs' gündemiyle toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs gündemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topluyor. Kabine'de artan koronavirüs vakaları masaya yatırılırken, geçen hafta alınan tedbirlerin etkisi de değerlendirilecek. Kritik toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son değerlendirmelerini bir sunum ile Kabine'ye aktaracak. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini de sunacak. Toplantıdan yeni kararlar çıkmasına kesin gözü ile bakılırken, Erdoğan toplantı sonrası ulusa seslenecek.

Güncel / 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:21
Kabine 'koronavirüs' gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son kabine toplantısında alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve ilave tedbirlerle ilgili sunum yapacak. Kabine toplantısından koronavirüsle mücadele için ek tedbirlerin çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Son kabine toplantısında alınan önlemlerin salgınla mücadeleye etkisi ve son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sunum yapacak.

Son günlerde artan vakalarının da değerlendirileceği toplantıda alınabilecek ek önlemler ve salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik tedbirler de masaya yatırılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınacak ek tedbirleri açıklaması bekleniyor.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomi, hukuk ve demokrasi alanlarında reform amacıyla atılabilecek adımlar da görüşülecek. Ekonomideki son gelişmelerin yanı sıra başta Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve Suriye meseleleri olmak üzere dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

LibyaSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

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