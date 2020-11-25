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Osman Gökçek'ten Arınç'a salvolar!

Sürmanşet programında konuşan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Bülent Arınç'ın skandal sözlerini değerlendirdi. Gökçek, Arınç'a çok sert sözlerle yüklendi.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 00:22
Osman Gökçek'ten Arınç'a salvolar!
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Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet, yine gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Bülent Arınç'ın skandal açıklamalarının değerlendirildiği programda Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Arınç'a sert sözlerle yüklendi. 

Gökçek, Arınç'a karşı AK Parti tabanında büyük bir nefret olduğunu söyleyerek, Arınç'ın sadece Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan değil, AK Parti'den de ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. 

Ak PartiBülent ArınçOsman GökçekSürmanşet

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