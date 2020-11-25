Osman Gökçek'ten Arınç'a salvolar!

Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet, yine gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Bülent Arınç'ın skandal açıklamalarının değerlendirildiği programda Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Arınç'a sert sözlerle yüklendi.



Gökçek, Arınç'a karşı AK Parti tabanında büyük bir nefret olduğunu söyleyerek, Arınç'ın sadece Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan değil, AK Parti'den de ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

