Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Grup toplantılarına bu haftadan itibaren ara veriyoruz. Aşıda ilk uygulamaları önümüzdeki ay yapabilmeyi umut ediyoruz. En geç nisan ayında kendi aşımızı da uygulamaya getirmiş olmayı planlıyoruz. Aşı çalışmalarının siyasi ve ekonomik hırslara kurban edilmemesini her platformda dile getiriyoruz. Kendi aşımızı da dünyanın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.





Biz yönetim sistemini insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışı üstüne bina etmiş bir milletiz. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. İnsana esenlik ve değer vermeyen bir sistemin başarı şansı yoktur. Hırs, tahakküm ve rant üzerine kurulu bir sistemin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkün değildir.





1.5 milyon kişinin ölümünü sadece koronavirüse bağlamak sığ bir bakış olacaktır. Küresel sistemin çarpıklığının da bunda payı vardır. Salgın herkesin aynı gemide olduğunu hatırlatmış, çarpıklığı gözler önüne sermiştir. Dünya beşten büyüktür çağrımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük.





Ülkemizin hak ve adaletli attığı adımların itibar suikastına maruz kalması haksızlıktır. Bu çirkin kampanyaların kimler tarafından yürütüldüğünü biz elbette biliyoruz. Türkiye olarak kürsel sistemlerin çarpıklıklarını söylerken, asla yayılmacı bir tutum göstermiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur.





Biz bölgemizin istikrar, barış ve iç huzura kavuşmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi biziz. Tek başımıza bırakılmamıza rağmen 9 bin yabancı savaşçı yakaladık, ülkelerine gönderdik. Ülkemiz üzerinden çarışma bölgelerine geçişleri engellemek için olağanüstü çaba harcadık. Bizim gönderdiğimiz bilgileri ciddiyetle takip etmeyen ülkeler topraklarındaki eylemlere engel olamadılar. Bunu bir de İslam'a mal etmeye çalıştılar.





Bunu özellikle belirtmek istiyorum, dün Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist sızmaya çalıştı. Bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Komandolarımızı milletimiz adına gözlerinden öpüyorum.





Yunanistan ve GKRY'nin tavırlarına rağmen soğukkanlı davrandık. Ama bizim sabırlı ve soğukkanlı davranışımıza rağmen en son yine sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun kaptanı da yine bir Yunan. Sivil mürettebatı da onlar malesef taciz etti. Bunlar video kayıtları ile tespit edildi. Gerekli olan yerlere gönderildi, gönderilecek.





Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da Ermeni işgali ülkemizin katkıları ile sona ermiştir. Dün akşam Putin ile bu konuları etraflıca görüştüm. Bu görüşme ile de ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Rusya, Türkiye, Azerbaycan olarak bölgede barışı egemen kılma adımlarını atmış oluyoruz. Bunu daha da genişletme ve geliştirme şansımız var. Bu geliştirme ve genişletme faaliyetlerini de Putin ile görüştük. 4. ve 5. ülkeleri de katmakla buradaki süreci başka bir boyuta getirebiliriz.





Aliyev kardeşimle de görüştük. Atılan adımları değerlendirme fırsatı bulduk. Hepsinde bir mutluluk var. Kelbecer dün tamamen boşaltıldı. Bundan sonra Kelbecer'e de Azerbaycanlı kardeşlerimiz geçme fırsatı bulacak.





30 yıllık mesele hallolmuş, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başlamıştır. Herkes sürece destek olmalı, adımlarını buna göre atmalıdır.





Avrupa'da terörle mücadeledeki çifte standartlı yaklaşımların acı sonuçlarını masumlara ödetmelerinden vazgeçmelerini istiyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik düzeyin yeniden yapılanmasını hızlandıran salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için elimizden geleni yapmaya hazırız. En hakkaniyetli, en doğrusu ve en iyisini yapmak için mücadeleyi sürdüreceğiz.





Üretimi, eğitimi ve istihdamı en az etkileyecek şekilde önlemleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile 83 milyon birlikte hareket etmeliyiz. Salgının bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına, enerjimizi ve dikkatimizi azaltmasına izin vermeyeceğiz.





Salgının etkilerini azaltmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Hükümet ve Meclis olarak gerekenleri yapma gayreti içindeyiz. 3 yargı reformu paketi biliyorsunuz Meclisimiz tarafından kabul edildi. Hazırlıkları süren reform paketlerini de Meclisimize sunacağız.





İnsan hakları ile ilgili tüm kesimlerin yanı sıra iş dünyası ile de istişare ederek hazırlayıp, sunacağız. AK Parti 19 yıldır kesintisiz şekilde devam ettirdiği reform ve değişim odaklı siyasetini sürdürmekte kararlıdır. Milletimiz neyi bekliyor, neye ihtiyaç duyuyorsa AK Parti onu yapmıştır, yapmaya devam etmektedir.



