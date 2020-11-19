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Araç sahiplerine müjde bu gece geliyor!

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidileceği bildirildi. Motorindeki 2 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 18:40
Araç sahiplerine müjde bu gece geliyor!

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE MOTORİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Petrol

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