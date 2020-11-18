CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadılar!

CHP'nin Türkiye'yi karalama kampanyası hız kesmeden devam ederken, CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadı. Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen CHP'li vekiller yandaş basın organları Cumhuriyet ve T24'e birbiriyle alakası olmayan demeçler verdi. Vekiller öyle bir yalan söylediler ki iki yalan birbirini bile tutmadı.











RAKAMLAR TUTMADI!



Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj veren CHP'li Vekil Alpay Antmen, 'Bakanlık yalan söylüyor. 40 bine yakın kişi öldü.' derken, bir diğer CHP'li vekil ise T24'e verdiği röportajda; 'Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 binin üzerinde' dedi. Vekillerin yalanda bile anlaşamaması sosyal medyada alay konusu oldu.