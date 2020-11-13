Koronavirüste şok uyarı: O kokuyu duyuyorsanız korkun!

Koronavirüste çarpıcı bir son dakika haberi daha geldi. Tedavisine yönelik her geçen gün yeni bilgilerin keşfedildiği salgın hastalığa dair bulaş yöntemi konusunda da keşifler yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu önerileri ışığında gidilen sokak, cadde ve meydanlarda sigara içme yasağı uygulamasının nedeni de ortaya çıkmış oldu. Kısıtlama ve koronavirüs ilişkisine dair konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 'Sadece sigara içen değil kokusuna duyan korkmalı' dedi. İşte çarpıcı son dakika açıklamaları ve sigara gerçeği...



SİGARA YASAĞI UYGULANMAYA BAŞLADI



İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan son genelgede yer alan koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı resmen uygulanmaya başladı. Kolluk birimleri kısılamaya uymayanlar hakkında işlem yaparken konuya hakim olmayanlar neler olup bittiğine anlam veremedi. Kısıtlama kısa süre içerisinde tüm Türkiye'ye duyuruldu.



SİGARANIN KOKUSUNU DUYAN KORKSUN!



Koronavirüsün yayılmasında sigara dumanının etkisinin önemine dikkat çeken Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz son değerlendirmelerin koronavirüs bulaşı konusunda çok çarpıcı bilgiler içerdiğini aktardı. Kayıpmaz 'Sigara kokusunu alıyorsanız uzaklaşın' dedi ve kritik son dakika açıklamalarına şöyle devam etti;



'BU ÇOK YERİNDE BİR KARARDIR!'



'İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sigara genelgesi çok yerinde bir karardır. Öksürük ve hapşırık anlarında virüs parçacıklarının uzak noktaya ulaştığını biliyoruz. Sigara dumanının da aynı etkiyi gösterme ihtimali yüksek. Sigara içen kişinin içtiği sigaranın kokusunu alıyorsanız, aradaki mesafeyi daha fazla açmak durumundasınız.



'VİRÜSÜ TAŞIYANLAR DIŞARIDA DOLAŞIP SİGARA İÇİYOR!'



Virüs taşıyan ancak semptom göstermeyen hastalar da bu şekilde kalabalıklarda dolaşıyor, sigara içiyor' dedi.



Son dakika genelgesi kapsamında sigara içerken denetime takılıp içmekte de ısrar edenlere polis tarafından 900 TL ceza kesildi.

Yasağın ilk gününde Taksim İstiklal Caddesi'nde drone'larla denetim yapıldı. Polis ve zabıta, anonslarla halkı uyardı. Uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet edenler de vardı. Ancak genelgede yer alan kurallardan taviz verilmedi ve sigara içmekte ısrar eden vatandaşlara idari işlem uygulandı.