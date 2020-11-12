12 Kasım'ın koronavirüs tablosu açıklandı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 12 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 12 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



12 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 148.482

HASTA SAYISI: 2.841

VEFAT SAYISI: 88

İYİLEŞEN SAYISI: 2.181



AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR



Sağlık bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.



