İlber Ortaylı canlı yayında herkesi gülümsetti...

Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum isimli programa konuk oldu.



İki hoca, 10 Kasım dolayısıyla katıldıkları programda, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk dönemi konularında değerlendirmeler yaptı.



CANLI YAYINDA UYUYAKALDI



Canlı yayında İlber Ortaylı, Şengör'ün söz aldığı sırada uyumaya başladı.



Programın ardından o anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından çokca paylaşıldı.