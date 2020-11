Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan, sözlerine İzmir depremine değinerek başladı. Erdoğan, depremdeki can kaybının 58'e yükseldiğini duyurdu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



"AK Parti milletin partisidir. her kim bunu unutur ve AK Parti'yi şahsi hesaplarının adresi haline dönüştürürse karşısında milletimizi ve bizi bulur. Türkiye genelinde üye sayımız 11 milyonu geçti. Üye sayımızı sürekli artırmamız demek seçimden önce seçim kazanmak demektir.



Dünyada yeni bir kürsel düzenin inşa edildiği düzenden geçiyoruz. Türkiye bu kritik süreçte mağdurun yanında yer alıyor. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.



Salgın döneminde içinde yaşadıkları güvenin ilk krizde parçalanmasını görmelerine rağmen eski alışkanlıklarını sürdürüyorlar. Bu değişim sürecinin önüne set koyabilmeleri mümkün değildir.



Biz kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece aşamayacağımız süreç yoktur. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları araçları ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ama hep hüsrana uğradılar. Yardım isteyen herkese el uzattık. Biz bu dünyada alan el değil veren el olmak için varolduğumuzu ispatladık.



Suriye'de Libya'da Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında biz varız. Her yerde aynı onurlu tavrı koyduk. Her büyük mücadelede sıçrayışta olduğu gibi bedeller ödüyoruz.



Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken bizi yavaşlattılar ama ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Kurdukları tuzakları bozduk.



Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır."