Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili heyecanlandıran gelişme!

Başkan Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki enerji kaynağı ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize edeceği ileri sürüldü.



Bloomberg'in haberine göre yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanacak.



320 MİLYAR METREKÜP OLARAK DUYURULMUŞTU



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada cuma günü büyük bir müjde vereceklerini duyurmuş, 21 Ağustos'ta ise "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda'' ifadelerini kullanarak Türkiye'ye büyük bir müjde vermişti.