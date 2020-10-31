Şoke eden olay: Grip aşısı olan 85 kişi hayatını kaybetti!

Ölümler ülkede aşı güvenliğine ilişkin endişelere yol açarken, KCDC yetkilileri ölümlerin 72'sinde aşının doğrudan etkisinin olmadığını, 11 vakanın ise halen soruşturulduğu belirtti.

Ölen kişilerin 34'ünün 80, 37'sinin 70 yaş üstünde, 4'ünün 60'larında, 8'inin ise daha genç olduğu kaydedildi.

Aşı ile ilgili olmadığını iddia ettiler

Güney Kore'de 17 yaşındaki bir genç de grip aşısı vurdurduktan sonra yaşamını yitirmişti. Yetkililer gencin ölümünün de aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirmişti.

Kore Tabipleri Birliği'nden grip aşısı programını erteleme çağrısı

Yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, şu ana dek 11,5 milyon kişinin aşılandığı kampanyayı sürdüreceğini duyururken, Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemesi gerektiğini öne sürüyor.