Bakan Pakdemirli enkaz bölgesinde!

İzmir Seferihisar merkezli 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor. AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 257'ye yükseldiğini bildirdi. Başkan Erdoğan "İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.



BAKAN ENKAZ ALANINDA!



Arama kurtarma çalışmalarına katılan bir kadın, enkaz altındaki bir kişiyle telefonla görüştü, sakin olmasını söyledi.





