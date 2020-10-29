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Sinyal geldi! Ekmeğe zam...!!!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı ekmeğe bir fiyat artışının olabileceğini söyledi. Öte yandan bazı fırınlarda ekmeğe zam yapıldığı belirtildi.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 00:11
Sinyal geldi! Ekmeğe zam...!!!

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklama ile 15 Ekim'de ekmeğe zam gelmişti. 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükselmişti.Buğday ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması, un fiyatlarının ise her geçen gün zamlanması ekmeğe ikinci bir zam mı geliyor sorularını akıllara getirdi.

"Bir fiyat artışı olacaktır"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatları ve fırınlarda kullanılan Fransız menşeli ürünlere yönelik boykota ilişkin basın toplantısı yaptı. Son 2 ayda ekmeğin ham maddesi olan un ve diğer girdilerde yaşanan fiyat artışlarından dolayı fırıncı esnafının ciddi anlamda sıkıntıya düştüğünü dile getiren Balcı, bir çuval unun fiyatının temmuz ayında 104 lira olduğunu, bugün 158 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Balcı, "Zor durumda olan fırıncı esnafımızın fiyat artışına gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Bir fiyat artışı olacaktır" dedi.

TMO yeterli müdahale yapamadı

Balcı, "Burada esas üzüntü verici olay, 2002'den bugüne kadar bu gibi artışlar karşısında her zaman devreye giren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeterli müdahaleyi yapmakta gecikmiş olmasıdır. Ekim ayında gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla, ithal buğdayın iç piyasada fiyatsal olarak düşmeye sebebiyet vermemesi düşündürücüdür" diye konuştu.

"Bakanımızdan 1 aydır randevu talep etmemize rağmen görüşmemiz mümkün olmadı"
Balcı, olağanüstü durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare ederek yaptıkları çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen her müdahalede un fiyatlarında gerileme olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Maalesef bu süreçte bir ayı aşkın süredir Sayın Bakanımızdan bu konuyu görüşmek için randevu talep etmemize karşın görüşmemiz mümkün olmadı. Bizim amacımız sektörün içinde bulunduğu sıkıntıyı dile getirmek ve önerilerimizi sunmaktı. Bu öneriler doğrultusunda alınacak tedbirler karşısında bugüne kadar olduğu gibi un fiyatlarında bir gevşeme olacaktı. İki ay gibi kısa zamanda un ve diğer girdilerin fiyatındaki artışın temel gıda maddesi olan ekmeğimize olumlu yansıması söz konusu değil. Zor durumda olan fırıncı esnafımızın fiyat artışına gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Bir fiyat artışı olacaktır. Yetkililere sesleniyorum, gerekli çalışmayı bir an önce yapmaları gerekiyor. Girdi fiyatlarındaki artışları kabullenmek söz konusu olamaz."

Un fiyatları her geçen gün zamlanıyor

Un fiyatlarının her gün değiştiğine dikkati çeken Balcı, bu durumun daha önce görülmediğini ifade etti. Balcı, "ekmek fiyatları zamlandı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, ekmek fiyatlarında artış konusunda girdi fiyatlarına ilişkin çalışmaların neticesini bekleyeceklerini bildirdi.

Öte yandan vatandaşlar tarafından bazı fırınların ekmeğe 50 kuruş zam yaparak 2 TL'ye çıkardığı belirtiliyor.

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