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CHP'li Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer'in Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek verdiği ortaya çıktı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer'in Hz. Muhammed'a hakaret içeren Charlie Hebdo karikatürüne destek verir nitelikteki paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Neptün Soyer’in, yaklaşık üç sene önce paylaştığı fotoğrafı bugün sildiği öğrenildi.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 17:07
CHP'li Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer'in Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek verdiği ortaya çıktı

Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren skandal karikatürler yayınlayarak Müslümanların tepkisini çekmişti.

Aynı dergi, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı da benzer bir karikatür ile hedef aldı. Erdoğan, hakkındaki skandal karikatüre ilişkin 'Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime, Sevgililer Sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten.' yorumunu yaparak adeta Fransa'ya ders verdi.

   
SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN GÖRSEL
Charlie Hebdo'ya tepkiler yükselirken bir görüntü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Twitter'da dolaşan bir görselde, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, İslam düşmanı derginin paylaşımına destek verdiği görüldü.  

  

Söz konusu paylaşıma sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterirken, Soyer hakkında 'İslam düşmanı sapıklar topluluğu' gibi yorumlar yapıldı.  

CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARINA 2'ŞER YIL HAPİS CEZASI
Öte yandan; İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi; Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünü köşelerinde yayımlayan Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'yı, 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. 

 

'DİNDEN ÖNCE İNSANLIK'
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızı Defne Soyer'in de; fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki şahsi hesabından 'Dinden önce insanlık' ifadeleri yazdığı ve konuya ilişkin fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

Fransa

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