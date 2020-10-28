Türkiye'de de forma giyen Fransız oyuncudan Macron'a sert tepki!

Türkiye'de de forma giyen Fransız Futbolcu Adil Rami, ülkesinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi.



Rami, konuyla ilgili olarak; ''Macron bizi pisliğe itiyor. Bugün manşetlere baktığımda, provokasyonları gördüğümde, çok utanıyorum, hem de çok utanıyorum... Bilmelisiniz ki Müslümanlar mükemmelliğe yakın ama en ufak bir sorunda hep Müslümanlar öne çıkıyor.' ifadelerini kullandı.