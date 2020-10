Hatay Valisi patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan patlama ile ilgili ilk açıklamalar geldi.



AN İTİBARİYLE AMANOSLARDA PKK TERÖR ÖRGÜTÜ KALMAMIŞTIR



Vali Doğan basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Amanoslar PKK örgütünün uzun yıllar yerleştiği bir lokasyon. 22 Ağustos'ta 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. 18 Ekim'de yapılan operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirildi. 19 Ekim tarihinde 1 teröristi sağ 1 teröristi ölü olarak yakalamıştık. Gri listede aranan HDP Muş milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik bugün itibariyle tutuklanmıştır. İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletle Münbiç'ten kalkarak Amonoslar'a indiğini tespit ettik. Bu tespit neticesinde 19 Ekim'de 1 teröristi etkisiz hale getirdik, diğerini de canlı olarak yakaladık. Bugün de diğer 2'sini tespit ettik. Hava kuvvetleri unsurunca sabah 11 sularında teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu. Bölgede operasyonlar devam etti. Bugün İskenderun'a inen 2 terörist Amanos'larda sıkıştırdığımız teröristlerdir. İlk etapta Payas'daki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı. Peşinde İskenderun çevre yolunda güvenlik görevlilerimiz sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken 1 terörist imha edildi. Kendisini o sırada patlattı. İkinci terörist de biraz önce etkisiz hale getirildi. Amanoslarda PKK terör örgütü imha edilmiştir. Herhangi bir terör örgütü kalmamıştır. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Herhangi bir can kaybı olmadan operasyonu sevk ve idare ettiler. Neticeyi aldılar. Birkaç hafif yaralımız var. Hayati tehlikeleri bulunmamakta.' şeklinde konuştu.