Eski sağlık bakanı hayatını kaybetti!

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.



OSMAN DURMUŞ KİMDİR?



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştı. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. 21. ve 23. Dönem Kırıkkale Milletvekilliği yapmıştı. Osman Durmuş Sağlık Bakanlığı görevini de icra etmişti.