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Ermeni askerden skandal itiraf! PKK'lı teröristler kışlada...

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalindeki topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan ordusuna mensup bir askerden çarpıcı itiraflar geldi. Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Ermeni asker kışlada PKK'lı teröristlerin olduğuna dikkat çekti. İşte son dakika haberin detayları...

Dünya / 23 Ekim 2020 Cuma 15:07
Ermeni askerden skandal itiraf! PKK'lı teröristler kışlada...

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

PKK'LI TERÖRİSTLER KIŞLADA...

Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti.

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, 'Kışlada, paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar.' diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

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