Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklamalar!

İlham Aliyev'in açıklamarından satırbaşları şöyle:



Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız.



Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı.



30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.



Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi.



Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.



Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız.



Statükoyu savaş alanında Azerbaycan değiştirmiştir. Ben halkıma verdiğim sözü tutarım.



İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata turduna döneceği günü bekledi.



Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır.



Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir.



Yenilmez denilen Ermeni ordusu savaş meydanından kaçıyor.



Ermenistan'a diz çöktürdük.



Ermenistan'ı destekleyenlerin ne aklı var ne de vicdanı.



Ermenistan'ın 241 tankı imha edildi, 39 tanklına el konuldu.



Zenhilan şehri bizimdir.



