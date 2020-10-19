Ermenistan Terter'⁬de fabrikayı vurdu

Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusu, Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldı. Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.



İtfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildi.



Saldırı sırasında Haber Global ekibi de ateş hattında o anları kaydetti.

