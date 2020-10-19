Ermenistan Terter'⁬de fabrikayı vurdu

Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ermenistan'ın Terter'de bir fabrikayı vurduğu duyuruldu. Roketin isabet ettiği fabrikada yangın çıktı. 30 dakika içinde fabrikanın bulunduğu noktaya iki saldırı yapıldı.
Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusu, Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldı. Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
İtfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildi.
Saldırı sırasında Haber Global ekibi de ateş hattında o anları kaydetti.