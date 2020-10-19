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Ermenistan birinci ağızdan PKK ile bağını itiraf etti!

Ermenistan ile bölücü terör örgütü PKK arasındaki bağı Başbakan Nicol Paşinyan itiraf etti. Bir gazeteye röportaj veren Paşinyan “Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi kuzeydoğu ve güneydoğuda durduran son engel Ermenistan’dır.'' dedi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar “Kuzeydoğuda Ermenistan var. Peki güneydoğuda ne var? Orada da PKK/YPG var!” ifadelerini kullandı.

Dünya / 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:10
Ermenistan birinci ağızdan PKK ile bağını itiraf etti!

Ermenistan ile PKK arasındaki iş birliği Ermenistan Başbakanı Nicol Paşinyan'ın sözleri ile bir kez daha açığa çıktı.

Facebook hesabından İtalyan gazetesine verdiği röportajı paylaşan Paşinyan, “Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi kuzeydoğu ve güneydoğuda durduran son engel Ermenistandır.'' İfadelerini kullandı.

GÜNEYDOĞUDA KİM VAR?
Paşinyan'ın sözlerine değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Kuzeydoğuyu anladık. Orada Ermenistan var. Peki güneydoğuda ne var? Orada da PKK/YPG var! İfadeler ‘yazılı olarak' Paşinyan'ın resmi facebook sayfasından... Bu haliyle, terör örgütü YPG/PKK ile Ermenistan devleti arasındaki bağa-iş birliğine dair, bir başbakanın ağzından tarihi bir itiraftır.” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ağar şu ifadeleri kullandı:

“ - Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu'daki sınır ötesi destekli terör...

- Türkiye/Ermenistan/İran terör ringi...

- Suriye'de YPG/PKK'nın kurduğu sözde şehit Nubar Ozanyan taburu...

- Karabağ'a YPG/PKK transferi...

- YPG/PKK/ASALA bileşik terörü...

- YPG/PKK içinde etkisizleştirilen Ermeni kökenli teröristler...

Hepsi Paşinyan'ın açıklamasıyla daha anlamlı.

Ümit ederim YPG/PKK'nın ve onun siyasi uzantısı başta türevlerinin peşine takılanlar, üzerlerinde nasıl bir oyun oynandığını artık görürler. Saygı ile...”

Ermenistan

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