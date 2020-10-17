Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işliyor

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü kaydederek, 'Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir.' değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu, 'İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan'ın daima yanındayız.' ifadelerini kullandı.



BİR AÇIKLAMA DA MSB'DEN



Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, 'Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir.' ifadelerini kullandı.



Kaynak : AA

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