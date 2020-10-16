TOGG'dan fiyat açıklaması!

Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hakkında resmi açıklama geldi.



Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:



Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.



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