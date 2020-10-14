AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! Darbe paylaşımı için yaptırım uygulanacak mı?

AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! Darbe paylaşımı için yaptırım uygulanacak mı?

Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını ele almak üzere saat 14.00'te toplandı. 3,5 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı. Toplantıda yüksek mahkeme üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı tepki çeken sosyal medya paylaşımı da görüşüldü ancak karara bağlanamadı.