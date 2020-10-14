AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! Darbe paylaşımı için yaptırım uygulanacak mı?

Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını ele almak üzere saat 14.00'te toplandı. 3,5 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı. Toplantıda yüksek mahkeme üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı tepki çeken sosyal medya paylaşımı da görüşüldü ancak karara bağlanamadı.
Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu gündemli olağanüstü toplantısı sona erdi. 3.5 saat süren toplantıdan karar çıkmadı, açıklama beklenmiyor.
14:00'DA TOPLANMIŞLARDI...
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'na ilişkin ihlal kararının ardından, yeniden yargılama yapması için kararın gönderildiği İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.
Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri, saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki Genel Kurul üyelerinin 3,5 saat süren toplantısının ardından açıklama yapılmadı.
SKANDAL PAYLAŞIMA YAPTIRIM UYGULANACAK MI?
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlığındaki Genel Kurul üyeleri, Berberoğlu karanının yanı sıra Yıldırım hakkında inceleme başlatılması konusunu ele aldı. Üyelerin 3,5 saat süren toplantısında her iki konuda da karara varamadıkları öğrenilirken, toplantı sonrası açıklama yapılmadı.