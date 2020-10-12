Tunç Soyer'den akıl almaz mantık! PKK'yı kınasak ne olacak?

Hizmet yapmak yerine Çaça yapmayı tercih eden İzmir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'den akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi. Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Hatay'daki yangın üzerinden yaptığı "PKK'yı neden kınamıyorsun?" açıklamasına yanıt verdi.



"BU NASIL MANTIK"



Tunç Soyer, "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak? Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız? Bütün işi gücü bir kenara bırakarak güne böyle başlayacağız. Bu nasıl bir mantık? Hayata böyle bakmak… Ben bunlara cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum" dedi.