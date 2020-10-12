Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan bunun hesabını verecek

Bakan Akar: (NAVTEX kararı) Ege ve Akdenizde yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar. dedi.



Bakan Akar: "Bilimsel ve teknik çalışmalarımızı korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmekte Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç halinde koruma ve refakat sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var.