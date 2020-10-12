Fahrettin Altun Twitter'dan paylaştı: 'Yolun açık olsun reisim...!!!'

Dün gece ilan edilen NAVTEX'in ardından Oruç Reis Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam edecek. Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bir paylaşım geldi. İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.







Bugünlere kolay gelmedik.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık.



Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı.



Durmak yok, yola devam.#OruçReis’imizin yolu açık olsun... https://t.co/0zphbCEPI1 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 12, 2020