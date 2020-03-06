Petrol fiyatları 2,5 yılın en düşüğünde

Petrol fiyatları, yatırımcıların Rusya'nın OPEC'in corona virüsten dolayı talebin çökmesinin etkilerini giderebilmek için daha derin ve daha uzun üretim kısıntılarına gidilmesi teklifine yanıtının beklenmesi ile birlikte, iki yılı aşkın sürenin en düşük kapanışını gerçekleştirmesinin ardından düşüşünü sürdürdü.



Brent petrolü dün, OPEC bakanlarının Rusya'yı yıl sonuna dek günlük 1.5 milyon varil üretim kısıntısına gitmeye ikna etme çabalarının ardından 2017 yılının ortasından bu yana ilk kez 50 doların altında kapandı.



Brent petrolün varili, bu sabah da kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 49,67 dolardan işlem gördü.



Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise, 45,55 dolardan alıcı buldu.



Fiyatların düşüşünde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) önerdiği ek kesintilere, özellikle Rusya'nın sıcak bakmaması nedeniyle OPEC dışı ülkelerin bir anlaşmaya varamayacağı, corona virüs salgını nedeniyle oluşan talep düşüşüne karşı önlemlerin yetersiz kalacağı korkuları neden oluyor.



Tavsiyenin, bugün gerçekleştirilecek ve Rusya'nın da katılacağı toplantıda resmi karara bağlanması bekleniyordu fakat Rusya'nın buna sıcak bakmaması nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmeyeceği beklentisi piyasalara hakim durumda.



Bugün petrol piyasasında, söz konusu toplantı ve alınacak kararların petrol piyasalarına etkileri takip edilecek.