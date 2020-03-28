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NTV’nin ünlü muhabiri koronaya yakalandı!

NTV muhabiri Korhan Varol, Korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Televizyon / 28 Mart 2020 Cumartesi 17:09
NTV’nin ünlü muhabiri koronaya yakalandı!

NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medya hesaplarından korona virüse yakalandığını duyuyarak; 'Adı corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım' yazdı.

Korhan Varol mesajının devamında, “Arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım Covid-19 efendi, hangimiz daha güçlü” yazdı.

Varol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüsüne yönelik tedbirlere uymayan vatandaşları haber yapmak üzere gittiği İstanbul Arnavutköy'de çekilen fotoğrafına da yer verdi.


Sosyal MedyaInstagram

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