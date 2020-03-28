NTV’nin ünlü muhabiri koronaya yakalandı!

NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medya hesaplarından korona virüse yakalandığını duyuyarak; 'Adı corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım' yazdı.



Korhan Varol mesajının devamında, “Arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım Covid-19 efendi, hangimiz daha güçlü” yazdı.



Varol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüsüne yönelik tedbirlere uymayan vatandaşları haber yapmak üzere gittiği İstanbul Arnavutköy'de çekilen fotoğrafına da yer verdi.





