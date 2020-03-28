İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden skandal uygulama!

İçişleri Bakanlığı corona virüs önlemleri kapsamında yayımladığı genelge ile toplu taşıma araçlarında sefer sayılarının artması ve araçların kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınması yönünde kararını açıklamıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yolcuların azaldığını öne sürerek sefer sayılarını seyrekleştirdi. Bu nedenle metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. İşe gitmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki gösterdi.



Otobüsteki yoğunluğa vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.