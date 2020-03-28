USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden skandal uygulama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. İşe gitmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki gösterdi

Güncel / 28 Mart 2020 Cumartesi 21:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden skandal uygulama!
Video için tıklayın

İçişleri Bakanlığı corona virüs önlemleri kapsamında yayımladığı genelge ile toplu taşıma araçlarında sefer sayılarının artması ve araçların kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınması yönünde kararını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yolcuların azaldığını öne sürerek sefer sayılarını seyrekleştirdi. Bu nedenle metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. İşe gitmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki gösterdi.

Otobüsteki yoğunluğa vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

İçişleri BakanlığıToplu TaşımaBüyükşehir Belediyesi

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı