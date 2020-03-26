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Hastaneden kaçtı! Şehri ayağa kaldırdı

Denizli'de öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Güncel / 26 Mart 2020 Perşembe 08:49
Hastaneden kaçtı! Şehri ayağa kaldırdı

Alınan bilgiye göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde test sonucunu bekleyen Murat E'nin kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptığı sırada Murat E'yi Sırakapılar Mahallesi Örnek Caddesi'nde yürürken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.

KoronavirüsPolis EkipleriSağlık Ekipleri

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