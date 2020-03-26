Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirve sonrası açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen G20 zirvesine telekonferans sistemiyle katıldı.



Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak ettiği zirve, 2 saat 15 dakika sürdü.



Zirvede, koronavirüs ile mücadelede yürütülen küresel çalışmaların koordine edilmesi ve insanlar ile ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılması konuları görüşüldü.



TÜM ÜLKELERİ MÜCADELEYE DAVET ETTİ



Zirve sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.



KORUMACI VE TEK TARAFLI POLİTİKA LÜKSÜ YOK



Küresel finansal kriz döneminde yaapıldığı gibi bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir. Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor. Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız.' şeklinde konuştu.