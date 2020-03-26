81 ile yeni koronavirüs genelgesi!

Bugüne kadar 59 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs için mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 İl Valiliği'nevek bir genelge daha gönderdi.



Genelge ile Bakanlık, valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.



Yapılması izne bağlandı



Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebilecek.