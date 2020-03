AK Parti'den Can Ataklı'ya tepki!

Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuştu.

Gazeteci müsveddesi saçmalamış



Ataklı'nın bu sözlerine AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar sert tepki gösterdi. Gülaçar, “Bir zamanlar Türkiye'nin siyaset, medya, yargı, sanat gibi birçok alanda köşe başlarını tutmuş, toplumuna yabancılaşmış kerameti kendinden menkul zatların, başörtüsüne nefretlerini sıkça duyardık. Ancak o günlerin geride kalmasını hazmedemeyen bu gazeteci müsveddesi gibilerin bilmesi gereken şeyi tekrarlamak gerek: O Türkiye geride kaldı, bugünün Türkiyesinde bu söylemleriniz ancak saçmalık olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

İnsanları ayrıştırma çabalarından vazgeçmeli



Milletvekili Gülaçar, “Can Ataklı gibilere tavsiyem, ayrımcı, İslamofobik ve demode fikirleriyle insanları ayrıştırma çabalarından vazgeçmeleridir. Can Ataklı yorum yaparken biraz kalbini ve beynini kullanma ihtiyacı hissetmesini isterdim. Beyin, bu söylemlerin Türkiye açısından geçmişte kaldığı anlamasını sağlar, kalp ise bu memleketin insanına, kendi insanına nefret duymaması gerektiğini hissettirirdi” dedi.