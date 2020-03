Ülkelerin yaptığı korona test sayısı açıklandı

Corona virüsün henüz görülmeye başlandığı Türkiye'de 10 bin testin yapıldığı bilgisi verilirken diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diğer ülkelerdeki felaket senaryolarının olmaması için hızlı sonuçlar veren testlerin tüm illere dağıtılarak günde 15-20 bin kişiye test uygulanacağını bugün mecliste açıkladı.



Our World In Data kurumunun resmi internet sitesinde paylaşılan son dakika verilerinde, testin önemi ve corona virüs testlerin nasıl yapıldığı açıklandı. Kurum, testlerin önemine vurgu yaparak, pozitif sonuç alınması halinde virüs taşıdığı belirlenen hastanın ihtiyacı olan tıbbi yardımı almasının ve diğer kişilerin de enfekte olmasına engel olabileceğinin altını çizdi.



EN ÇOK CORONA VİRÜS TESTİNİN YAPILDIĞI ÜLKE ÇİN



Sitede yayınlanan tabloda, en çok testin Çin'in Guangdong bölgesinde yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Sitedeki verilere göre, 320 bin kişi Çin'in Guangdong bölgesinde, 286 bin kişi Güney Kore'de, 148 bin kişi İtalya'da, 125 bin kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 116 bin kişi Rusya'da, 50 bin kişi İngiltere'de, 41 bin kişi ABD'de, 38 bin kişi Kanada'da, 18 bin kişi Tayvan ve Norveç'te, 16 bin kişi Japonya'da, 14 bin kişi İsveç'te, 11 bin kişi Fransa'da test yaptırdı.



TÜRKİYE'DE KISA SÜREDE 10 BİNDEN FAZLA TEST YAPILDI



TBMM'de koronavirüsle ilgili oturumda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yarın itibarıyla hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabiliyor olacağız. Bugüne kadar 10 bini aşkın test yaptık' ifadelerini kullandı.



BAZI KİŞİLERE BİRDEN FAZLA CORONA VİRÜS TESTİ GEREKEBİLİYOR'



Our World In Data'daki açıklamaya göre, bazı kişilerde birden fazla kez koronavirüs testi yapılması gerekiyor. Sitedeki açıklamada bazı test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı bilgisi paylaşıldı. Bazı kişilerde yapılan testlerde negatif sonuç alınırken, testin tekrar yapılması durumunda pozitif sonuçlar çıkabildiği belirtildi. Testlerin başarısız olması ya da yanlış sonuç vermesinin nedenleri arasında, test edilen hastanın belirtilerinin henüz ortaya çıkmaması ve virüsün henüz etkilerini göstermemesi olabileceği açıklandı. Öte yandan, test kitlerinde meydan gelen problemlerin de sonuçların yanlış çıkmasına yol açabileceği kaydedildi.