Koronavirüs sebebiyle can kaybı 4'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaşındaki bir hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısı 359'a çıktığını açıkladı.



Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.' ifadesini kullandı.









