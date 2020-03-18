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Osman Gökçek Levent Üzümcü'ye haddini bildirdi

Umre'den dönen vatandaşlarımıza öküz diyen sözde oyuncu Levent Üzümcü'ye Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayında ağzının payını verdi.

Televizyon / 18 Mart 2020 Çarşamba 08:25
Osman Gökçek Levent Üzümcü'ye haddini bildirdi
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Beyaz Tv'de yayınlanan moderatörlüğünü Türker Akıncı'nıın üstlendiği Sürmanşet programında, Levent Üzümcü'nün sosyal medya üzerinden Umre dönüşü yurtlara yerleştirilen vatandaşlarımıza ithafen 'Ahırmış... doğru; kuzular çıktı öküzler girdi' paylaşımı da masaya yatırıldı. 

Bu paylaşıma Osman Gökçek'in tepki göstermesi üzerine programa mesaj atarak kendini savunan Üzümcü'ye Osman Gökçek ağzının payını verdi.

Osman Gökçek, Levent Üzümcü'ye 'Umre'den gelen vatandaşlarımıza öküz dedin Bize ahlak terbiyesi sen mi vereceksin' diyerek Levent Üzümcü'yü canlı yayına davet etti. Gökçek'in bu davetine Levent Üzümcü korkarak hiç bir karşılık vermedi.


Sosyal MedyaTürker AkıncıLevent ÜzümcüOsman GökçekSürmanşet

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