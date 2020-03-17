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Trump'ın uyarısına rağmen ABD'de plajlar doldu taştı

ABD Başkanı Trump’ın tüm ABD'lilere kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaptığı gün Florida'da plajlar doldu taştı.

Dünya / 17 Mart 2020 Salı 02:21
Trump'ın uyarısına rağmen ABD'de plajlar doldu taştı

Corona virüs nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarılarına rağmen plajlar yine doluydu.

Florida'da Clearwater plajı salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olan sosyal izole uyarılarını dikkate almayan ziyaretçilerle doldu taştı.

Salgın nedeniyle ülkenin doğu kıyısındaki bazı plajlar kapalıyken, uyarılara rağmen birçok insan hala plajlara gelmeye devam etti.

ABD’de bir televizyon kanalının bildirdiğine göre Clearwater yakınlarındaki Tampa plajları da geçtiğimiz hafta sonu açık ve oldukça kalabalıklardı.

ABD’de 4 bin 500’den fazla teyit edilmiş vaka olurken, 79 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi öğlenden sonra plajlar kapatıldığında bile birçok öğrenci eve dönmek yerine sahilin diğer kısımlarında kutlamalarına devam etti.
Plajın en popüler olan kısımları cumartesiden beri kapalı ve 19 Mart’a kadar da kapalı kalacağı açıklandı.

Florida eyaletindeki Hastalık Kontrol Merkezleri, 50’den fazla kişinin katıldığı tüm etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Kaynak : İHA

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