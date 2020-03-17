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BDDK'dan vatandaşın cebini rahatlatacak hamle!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

Ekonomi / 17 Mart 2020 Salı 18:29
BDDK'dan vatandaşın cebini rahatlatacak hamle!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye'de de görülen koronavirüsle ilgili yeni tedbirler açıkladı.

TAKİP SÜRESİ 180 GÜNE ÇIKARILDI

Alınan kararlara göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ KREDİLER İÇİN DE KOLAYLIK SAĞLANDI

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuTicari KrediTürkiye

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