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Karantinadan kaçmaya çalıştılar!

Konya'da karantina altına alındıkları öğrenci yurduna götürülen umreden dönenler karantinada kaçmaya çalıştı.

Güncel / 16 Mart 2020 Pazartesi 22:45
Karantinadan kaçmaya çalıştılar!

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından, alınan önlemlere ek olarak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, umreden gelen ve yurt dışı ziyaretinden dönen vatandaşların, 14 gün süreyle karantina altına alınması kararlaştırıldı.

KARANTİNAYA GİRMEK İSTEMEDİLER

Ankara, İstanbul ve Konya gibi illerde, büyük öğrenci yurtları boşaltılarak, umre ziyaretinden dönen vatandaşlar karantina amaçlı bu binalara yerleştirildi.

O binalardan biri de Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Yurdu binası. Umre ziyareti dönüşü binaya yerleştirilen kafileden bazı vatandaşlar, karantinaya girmek istemedi.

O ANLAR KAMERADA

Binayı terk etmek isteyen vatandaşlar, polisin güvenlik önlemi amaçlı çektiği barikatların arasından bina dışına çıkmaya çalıştı.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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