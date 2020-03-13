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İstanbul'daki zirveye korona önlemi!

İstanbul'da gerçekleştirilecek ve Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerinin de katılacağı dörtlü zirve telekonferansla yapılacak!

Güncel / 13 Mart 2020 Cuma 19:32
İstanbul'daki zirveye korona önlemi!

17 Mart Salı günü liderler İstanbul'da bir araya gelecek. ancak koronavirüs nedeni ile zirvenin telekonferansla yapılması kararlaştırıldı.

İDLİB VE MÜLTECİLER KONUSU ANA BAŞLIK

Zirvenin ana gündemi Suriye olacak. Bu kapsamda İdlib'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yapılacaklar, Türkiye'nin kapıları açma kararının ardından sınırda beklentiler ve mültecilerin durumu konuşulacak.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILACAK

Zirvede bir diğer önemli başlık ise Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri olacak. Türkiye bu noktada yeni fasılların açılması, Gümrük Birliği ve 18 Mart 2016'daki mutabakatın güncellenmesi isteniyor.


KoronavirüsAlmanyaİngiltereİbrahim KalınTelekonferans

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