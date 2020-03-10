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Türkiye ile birlikte direnen ülkede ilk korona vakası görüldü!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Dünya / 10 Mart 2020 Salı 21:38
Türkiye ile birlikte direnen ülkede ilk korona vakası görüldü!

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne sıçradı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Eteni Longondo yaptığı açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişinin Fransa’da yaşadığını, 8 Mart’ta Kongo’ya dönen bir Kongo vatandaşı olduğunu kaydetti.

Bakan Longondo, söz konusu hastanın ve onunla birlikte başka kişilerin de karantinaya alındığını ifade etti.

Vatandaşlara panik yapmamalarını söyleyen Bakan Longondo, düzenli olarak ellerini yıkamalarını ve öksürüğü olan insanlarla aralarına en az 1 metre mesafe koymalarını konusunda uyarı yaptı.

Kaynak : İHA

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