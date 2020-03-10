2.2 milyon dolarlık elektrikli otomobil piyasaya çıkmadan tükendi

Lotus, ilk elektrikli modeli olan Evija'nın üretimine başlıyor. 2.2 milyon dolar (13 milyon TL) fiyat etiketine sahip olan aracı satın almak için 322 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) kapora ödenmesi gerekiyor.



1680 kilogram ağırlığıyla Lotus'un bugüne kadar ürettiği en hafif otomobil olma özelliğine sahip Evija sadece 130 adet üretildi. Engadget'ta yer alan habere göre, 2020'de satışa sunulacak olan aracın tüm stokları şimdiden tükendi. Başka bir deyişle şirket 130 otomobilin tamamını şimdiden sattı.



Peki şirketin ilk elektrikli modeli olan Evija hangi özelliklere ev sahipliği yapıyor? İşte Evija'nın öne çıkan özellikleri...



Lotus Evija, 2000 beygirlik gücüyle 100 km hıza 3 saniyeden kısa bir sürede çıkabiliyor.



Evija, 18 dakikada tamamen dolan şarjıyla 400 km yol yapabilme yeteneğine sahip.



Dışı kadar iç dizaynı da dikkat çeken Evija'da, karbon fiber ve alkantara döşeme kullanılmış.



Otomobilin tasarımda, şehir, spor, pist olarak 3 farklı sürüş moduna yer verilmiş.



Dijital bir kadrana sahip olan araçta F1 direksiyon tasarımı kullanılmış.





